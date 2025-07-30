المنفي يعقد اجتماعاً هاماً لبحث جهود التهدئة وترتيبات الأمن في طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في طرابلس، اجتماعاً مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية لمناقشة آخر مستجدات المشهد الأمني في العاصمة.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد، وآمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس عقيد محمود بن رجب، وعضو لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية نقيب محمد الحصان، حيث تم التركيز على تعزيز تنفيذ وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في طرابلس، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى.

هذا وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني المتقلب نتيجة للصراعات السياسية والعسكرية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، ومع تزايد الجهود الوطنية والدولية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، تتولى لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية دوراً محورياً في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وخلق بيئة مستقرة تُمهد لحل شامل.

وفي هذا الإطار، يأتي اجتماع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنفي مع هذه اللجان، لتنسيق الجهود وتعزيز التهدئة، والحد من الاشتباكات التي تؤثر سلباً على حياة المدنيين واستقرار العاصمة، بهدف دعم العملية السياسية وبناء دولة سلمية.