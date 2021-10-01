«المنفي» يعقد مؤتمراً صحفياً مع المستشارة الألمانية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العاصمة برلين، أن الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته، وأثنى على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري مؤتمر برلين.

وقال المنفي: “إننا نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2”.

وأضاف: “سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: “الانتخابات الليبية ستجرى في 24 ديسمبر، ولا يزال هناك الكثير للقيام به.. وحتى مع الانتقال من حكومة إلى أخرى ستبقى القضية الليبية أولوية بالنسبة لألمانيا وستكون هناك استمرارية ونريد مواصلة العمل معكم”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل مساء الأمس، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب.