«المنفي» يعلن تفعيل اللجان المشتركة مع الصومال

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة في عدد من القطاعات واستئناف آلية التشاور السياسي واللجنة العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، عقب جلسة مباحثات بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المنفي: “علاقاتنا مع الصومال راسخة ووطيدة ومستمرين في تطويرها على المستوى الثنائي وعلى مستوى دورنا المشترك إقليماً ودولياً”.

وتابع: “تعاوننا مع الصومال لا يقتصر على ما تم التوقيع عليه اليوم، وسيشمل مجالات الاستثمار والتعاون في مجالات التدريب والتعليم”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على دعم دولة الصومال ممثل العرب والاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن لهذا العام، وأشار إلى أنها أ”ثبتت أنها على مستوى المسؤولية في الدفاع على مصالح شعوبنا وبلداننا مع بقية الأشقاء ضمن المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن A3 وهي (الجزائر – سيراليون) بالإضافة إلى جمهورية غويانا التعاونية التي انضمت إلى المجموعة الإفريقية لتشكل مجموعة + A3″.