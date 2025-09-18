بحضور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.. طرابلس تستضيف اجتماعاً حاسماً حول «المصالحة الوطنية»

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية، وذلك بمقر انعقاده في العاصمة طرابلس، بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي، وسفراء دول اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الرئيس بأعضاء اللجنة التحضيرية وممثلي الاتحاد الإفريقي والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الاجتماع ينعقد في ظرف تاريخي حساس تمر به البلاد، ما يجعل من المصالحة الوطنية مسألة تتجاوز البُعد المحلي، لتصبح قضية إقليمية تمسّ أمن واستقرار المنطقة ككل.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يضع مشروع المصالحة الوطنية على رأس أولوياته، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء دولة موحدة وآمنة، تُحترم فيها سيادة القانون، وتُصان فيها الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الإفريقي، في دعم هذا المسار الوطني.

كما أوضح فخامته أن نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية صادقة، وشجاعة في تقديم التنازلات، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى. وأعرب عن ثقته بقدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتلاقي حول مشروع وطني جامع يمهّد الطريق أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل يسوده السلام والتنمية والازدهار.

وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس المنفي انطلاق أعمال الاجتماع السابع، داعياً أعضاء اللجنة وجميع الحاضرين إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، من أجل تحقيق الهدف المشترك: ليبيا موحدة، مستقرة، مزدهرة، تنعم بالسلام، وتشارك بفعالية في محيطها الإقليمي والدولي.