«المنفي» يكشف عن خطوات جادة للتسوية بشأن الانتخابات

كشف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا باتجاه تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر في إطار عملية سلام.

وقال المنفي في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين”.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل: “الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر”.

وتُهدد الخلافات حول جدول وقواعد انتخابات ليبيا، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها بينما تعتبر أقوى أمل منذ سنوات في اتجاه إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد، بحسب ما أفادت “رويترز”.

ومما يُصعد المخاطر المحيطة بالعملية أن بعض أبرز المرشحين هم شخصيات مثيرة للجدل إلى حد كبير مثل سيف الإسلام القذافي الذي أعلن ترشحه يوم الأحد، وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكما بالإعدام على سيف الإسلام القذافي في عام 2015 لإدانته بارتكاب جرائم حرب كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع المنفي “نحاول بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة”.

ونوه إلى إنه يجب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم.

وأردف المنفي “نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، بأن الشروط تنطبق عليها”.