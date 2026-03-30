المنفي يلتقي آمر «اللواء 444» لتعزيز التنسيق الأمني بطرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444 قتال، اللواء محمود حمزة، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الأمنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة فرض هيبة الدولة وتكثيف الجهود لضبط الأمن، والعمل على ترسيخ دعائم الاستقرار داخل العاصمة والمناطق المجاورة، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على السلم العام.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الاستقرار الأمني داخل العاصمة طرابلس، خاصة بعد التحديات الأمنية المتكررة التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

