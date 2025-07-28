المنفي يلتقي اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة تعزيز الاستقرار العسكري

التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، في اجتماع خُصّص لبحث آخر تطورات المشهد العسكري في البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار العسكري وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس الرئاسي لدفع العملية السياسية وضمان استمرار التهدئة العسكرية، تمهيداً للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.