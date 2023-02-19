«المنفي» يلتقي أعضاء شبكة تواصل الأحزاب

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، العاصمة طرابلس، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب والمتكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني.

ويأتي اللقاء لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس الرئاسي بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي في البلاد للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

من جانبه شدّد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.