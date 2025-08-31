المنفي يلتقي أعيان «الساحل الغربي» لبحث التهدئة في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفداً من أعيان وحكماء مناطق الساحل الغربي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لاحتواء التوترات الأخيرة، حيث أكد الرئيس المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، حرصه على دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمنع الانزلاق إلى أي مواجهات جديدة.

من جهتهم، عبّر وفد الأعيان عن دعمهم الكامل لجهود الاستقرار، مشددين على أهمية تغليب لغة الحوار، وضبط النفس، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حفاظاً على أمن العاصمة وسلامة المدنيين.

وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمكونات الاجتماعية من أجل تجاوز التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز المسار السلمي في ليبيا.