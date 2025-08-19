المنفي يلتقي الدبيبة لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وشدد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والتنفيذية من أجل ضمان الاستقرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على وحدة الدولة.

كما ناقش الجانبان متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة وتنظيم الالتزامات الفنية القائمة، بما يضمن الشفافية، ويحمي الأمن والسيادة الوطنية والمال العام.