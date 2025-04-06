المنفي يلتقي «الطاهر الباعور».. مناقشة آخر المستجدات المحلية والإقليمية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الأحد، بالمكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السيد “الطاهر الباعور”.

وتناول اللقاء “السياسة الخارجية للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، كما تم استعراض نتائج الاجتماعات الخاصة والاتفاقيات المُزمع توقيعها لعقد اللقاء الثلاثي لرؤساء دول (ليبيا – تونس- الجزائر) الذي سيعقد في طرابلس الفترة المقبلة”.

لالإضافة إلى ذلك، “تم بحث مخرجات القمة العربية الأخيرة المتعلقة بالأحداث الجارية في غزة”.