المنفي يلتقي القادة الأفارقة على مأدبة عشاء رسمية في كينيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مأدبة العشاء الرسمية التي أُقيمت بقصر الرئاسة الكيني، بدعوة مشتركة من رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال قمة إفريقيا – فرنسا.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي أن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في مقدمة مستقبلي الرئيس المنفي عند وصوله إلى مقر الاستضافة الرسمي، حيث جرى استقبال الوفود المشاركة في أجواء عكست عمق العلاقات الدبلوماسية وروح الشراكة بين الدول المشاركة.

وشهدت المناسبة حضورًا رفيع المستوى لقادة الدول الإفريقية، إلى جانب رؤساء الوفود وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية. كما تناولت اللقاءات الجانبية والنقاشات الموسعة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإفريقي – الفرنسي، وتطوير آليات التنسيق السياسي والاقتصادي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

تأتي هذه القمة ضمن سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بين إفريقيا وفرنسا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القارة والدول الأوروبية، مع التركيز على الاستثمار، البنية التحتية، والطاقة المتجددة.

وتسعى ليبيا من خلال مشاركة الرئيس محمد المنفي إلى تعزيز موقعها في المحافل الإقليمية والدولية، وفتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، خصوصًا في ظل الدور المتنامي للبلاد ضمن الاتحاد الإفريقي.