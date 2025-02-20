«المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»

التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الخميس بمقر المجلس، أعضاء اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهم، د.الهادي الحاجي، نائب رئيس اللجنة، د.ميلاد عبدالله الطاهر، عضو اللجنة، د.عبدالله محمد عبد الجليل، عضو اللجنة، الذين قدموا له شرحاً وافياً عن عمل اللجنة، والموعد المُحدد لإعلان الاستراتيجية الجديدة.

هذا “ويعتبر المشروع، محاولة لرسم سياسات وتحديد خطة استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، توجه المنظومة الوطنية للتعليم إلى الإرتقاء بمكوناتها المؤسسية والبرامجية والفنية والتسييرية، والإعتناء بمدخلاتها وتجويد مخرجاتها ونتائج أعمالها، بما يؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمية في مجال التعليم الجامعي والدراسات العليا، والبحث العلمي الجامعي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة للمجتمع الليبي”.