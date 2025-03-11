«المنفي» يلتقي المجلس الأعلى لـ«قبيلة الجوازي»

التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي.

وأكد الرئيس في مستهل اللقاء على “دور قبيلة الجوازي البارز في بناء الوطن ودفع عجلة التقدم والازدهار، بالإضافة إلى إرساء قواعد السلم الاجتماعي في المجتمع الليبي والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية”.

من جانبها، ثمّنت قبيلة الجوازي، “دور الرئيس الدكتور محمد المنفي، وقيادته للملف السياسي الليبي، مشيدةً بحرصه الدائم على تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، كما أبدت دعمها لخطواته المتزنة التي تهدف إلى تحقيق رغبة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات العامة”.