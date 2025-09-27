المنفي يلتقي ترامب في نيويورك

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا، خلال حفل أقيم في نيويورك على شرف رؤساء الدول المشاركين في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي اللقاء في إطار الفعاليات الدبلوماسية المصاحبة لانعقاد الجمعية العامة، والتي تشهد توافد قادة وزعماء العالم لعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وحتى الآن لم تُنشر تفاصيل إضافية حول مضمون النقاشات التي جرت بين المنفي وترامب، غير أن مراقبين يعتبرون اللقاء مؤشراً على مساعٍ لتعزيز الحضور الليبي في المحافل الدولية، خصوصاً مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى نيويورك ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.