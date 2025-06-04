«المنفي» يلتقي رئيس الأركان العامة ويؤكد على ضرورة استتباب الأمن في العاصمة

التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، في اجتماع خُصص لمتابعة مستجدات عمل اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية داخل طرابلس.

وقدّم الفريق الحداد خلال اللقاء إحاطة مفصلة حول أعمال اللجنة، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لضمان التهدئة وتعزيز الاستقرار، بحضور كل من رئيس هيئة العمليات، اللواء حسين عبدالله، والمستشار الأمني لرئيس الأركان، العميد عيدالباسط الشريع.

وجدد المنفي خلال الاجتماع تأكيده على ضرورة ترسيخ الأمن وتحقيق الاستقرار والسلام في العاصمة طرابلس، مشددًا على أهمية الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار ودعم المسارات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي لتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس ومحيطها، خاصة بعد سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي أرهقت البنية الأمنية وأثّرت على حياة المواطنين.

ويُعد تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية من أبرز مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020، والذي نصّ على تفكيك التشكيلات المسلحة، ودمجها في مؤسسات الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتُشكل هذه الخطوات جزءاً من مسار أوسع لدعم الاستقرار تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية وتحقيق المصالحة الشاملة في البلاد.