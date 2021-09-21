«المنفي» يلتقي رئيس الدورة الـ76 لجمعية الأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، وزير خارجية المالديف عبد الله الشاهد، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الشاهد أمام المنفي، أولويات الدورة الحالية، بما في ذلك آليات التعافي من جائحة كورونا، وإعداد خطة دولية بالخصوص.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمعية العامة ولجانها المختلفة، مع الأجهزة التنفيذية بدولة ليبيا.

ورحب رئيس الدورة الحالية بالمنفي وأثنى على مجهوداته، على صعيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ودعا رئيس الدورة الحالية لجمعية الأمم المتحدة، قادة العالم لوقفة جادة من أجل القضاء على الجوع والفقر والحروب.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تندرج ضمن اجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.