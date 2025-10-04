المنفي يبحث مع تكالة مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم السبت، برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في لقاء بحث خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية التوافق الوطني لاستكمال المسار السياسي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، كما استعرضا الرؤية السياسية التي طرحها المنفي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم الاتفاق على تسريع وتيرة توحيد المناصب السيادية لتعزيز أداء مؤسسات الدولة وضمان فاعليتها، إلى جانب دعم الاستقرار في طرابلس، مع التشديد على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك تمهيداً لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة.