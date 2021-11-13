«المنفي» يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدولة تشاد محمد ديبي، رفقة وزير الخارجية التشادي محمد شريف زين، ووزير الدفاع الجنرال داوود يحيى إبراهيم، بحضور اللواء حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبيبة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، والمصالح المشتركة بين البلدين، وتنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، وزيادة التنسيق في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على مشاركة تشاد في مؤتمر باريس حول ليبيا، ودعمها لكافة مخرجاته.

من جانبه جدد الرئيس التشادي دعمه للمجلس الرئاسي، وأثنى على الخطوات التي قام بها في إتجاه توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.