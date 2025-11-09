المنفي يلتقي رئيس مؤسسة النفط لمتابعة أعمال «اللجنة المالية العليا»

التقى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.

وجاء اللقاء في إطار متابعة أعمال اللجنة المالية العليا واللجان الفنية المنبثقة عنها.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف ضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الدولة، فضلاً عن تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس المنفي في هذا السياق أن اللجنة المالية العليا تولي اهتماماً خاصاً بمبادئ الشفافية والمساءلة، مع التركيز على تعزيز أسس الإدارة الرشيدة في جميع مؤسسات الدولة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين اللجنة المالية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعرقل سير العمل، بما يصب في مصلحة الوطن العليا.