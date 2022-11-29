«المنفي» يلتقي رئيس نيجيريا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النيجيرية أبوجا، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري.



وأكد رئيس نيجيريا خلال اللقاء، أن التدخلات السلبية العشوائية لبعض الأطراف السياسية لن تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، والوصول للانتخابات، مشيداً بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحساسة باعتباره يمثل وحدة ليبيا محلياً ودولياً، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

بدوره أكد المنفي أن المجلس الرئاسي مازال يُولي الاتحاد الإفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد والتي تُعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا بما يُخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي، وفق قوله.