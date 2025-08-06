المنفي يلتقي رئيس وزراء قيرغيزستان لتعزيز التعاون المشترك

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مدينة أوازا بتركمانستان، مع دولة رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، علي بك قسم الله، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية (LLDCs).

وأكد اللقاء على التزام الجانبين بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.