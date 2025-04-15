«المنفي» يلتقي سفراء قطر وموريتانيا.. مناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، الذي نقل تحيات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء “سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وضرورة تجاوز المراحل الانتقالية عبر حلول توافقية تُسهم في دعم الأمن والاستقرار”.

كما تم التأكيد على “أهمية استمرار دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

وأشاد السفير الدوسري بدور الرئيس المنفي في قيادة المرحلة الحالية، مؤكداً “موقف دولة قطر الثابت والداعم إلى ليبيا، وحرصها على تعزيز الوساطة الدبلوماسية بما يُرسخ دعائم الدولة الليبية ويُمهّد لمرحلة من الاستقرار والتنمية”.

“المنفي” يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى ليبيا، “محمد بابانه”، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد.

وأعرب المنفي، في مستهل اللقاء عن “تقديره الكبير للجهود التي بذلها السفير الموريتاني طوال فترة خدمته”، مؤكداً أن “مساهماته الفاعلة كان لها بالغ الأثر في تعزيز أواصر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وموريتانيا”.

كما حمّل الرئيس المنفي، السفير بابانه، “تحياته الخاصة وتمنياته الصادقة بالتوفيق والنجاح، ناقلاً سلامه إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتقديره لمواقف موريتانيا الداعمة لاستقرار ليبيا”.