«المنفي» يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “أن المبادرات الأحادية الجانب تعيق العملية السياسية الشاملة”.

وقال أورلاندو: ” “ناقشت مع المنفي التطورات الأخيرة في البلاد”، مضيفا: “دعوت جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتهدئة التوترات وإحياء العملية السياسية من خلال الحوار للحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا”.

وتابع السفير: “كررت قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن المبادرات الأحادية الجانب تعيق العملية السياسية الشاملة، وقد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات، وبالتالي تعرض وضع ليبيا في النظام المالي العالمي للخطر، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على مواطنيها”.

وختم أورلاندو بالقول: “شددت على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في تخصيص وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز الوحدة وحل النزاعات الداخلية، وأكدت له أن الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره في دعم الحوار الذي تقوده ليبيا وتيسره الأمم المتحدة”.