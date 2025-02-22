«المنفي» يبحث مع شبكة «الأحزاب السياسية الليبية» الأوضاع السياسية والاقتصادية



التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت بمقر المجلس، شبكة الأحزاب السياسية الليبية، التي تضم (الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، العمل الليبي، ليبيا النماء، التنمية والسلم، تكنوقراط ليبيا)، لبحث تطورات الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية التي تشهدها ليبيا.

وخلال اللقاء، تم استعراض “الخطوات العملية التي اتخذها المجلس الرئاسي في مختلف المسارات لحل القضية الليبية، إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كما تم مناقشة دور الأحزاب في العملية السياسية والمساهمة في الخروج من حالة الانسداد السياسي، ودفع الجهود نحو تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها جميع الليبيين”.