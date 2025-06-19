المنفي يبحث أوضاع «أبوسليم» مع عميد وأعضاء المجلس البلدي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عميد بلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي وأعضاء المجلس البلدي، بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة عن أبوسليم السيدة فوزية كروان.

وشدّد المجتمعون على تقديرهم للجهود التي يبذلها الرئيس المنفي في تشكيل اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، والخطوات المتقدمة نحو إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية الرسمية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.

كما أشار الحضور إلى الدور الحيوي الذي تقوم به قوة فضّ الاشتباك المكلفة من القائد الأعلى، في حفظ أمن العاصمة، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، مؤكدين على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان الأمن والاستقرار في بلدية أبوسليم والعاصمة بشكل عام.