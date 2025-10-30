«المنفي» يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي في باريس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس.

شهد اللقاء مناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة، حيث تم التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية.

كما تم بحث السبل الممكنة لتجاوز التحديات الراهنة في المسار السياسي الليبي، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الاستقرار والتوافق بين الأطراف الليبية لتحقيق مرحلة أكثر أمناً وازدهاراً.