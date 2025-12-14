«المنفي» يبحث مع مجلس الدولة دعم العملية السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سُبل تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسستين، بما يدعم مسار العملية السياسية ويسهم في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق توافق وطني شامل.

وأكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكثيف المساعي المشتركة للحفاظ على الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

ويعكس اللقاء جهود القيادة الليبية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية تحديات سياسية متفرقة، ما يستدعي تعزيز الحوار والتفاهم لضمان استقرار العملية السياسية.