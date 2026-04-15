المنفي يلتقي نخباً ليبية لدعم «الإصلاح ومكافحة الفساد»

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء في طرابلس، نخبة من القانونيين والسياسيين والإعلاميين المهتمين بالشأنين السياسي والاقتصادي، وذلك في إطار ما وصفه المجلس بدعم المسار الوطني الشامل وتعزيز الزخم الإصلاحي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء تناول جملة من القضايا الجوهرية، في مقدمتها ملف مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة باعتبارها أساسًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وبحث الاجتماع سبل دعم المسارات الهادفة إلى استعادة ثقة المواطن في المؤسسات العامة، من خلال تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الرقابة والشفافية في مختلف القطاعات.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم لأي تفاهمات أو صفقات سياسية لا تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تضمن حق الليبيين في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها الطريق نحو إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكد الحاضرون دعمهم للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الشامل، وبناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والمؤسسات، وفق ما ورد في بيان المكتب الإعلامي.