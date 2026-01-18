المنفي يلتقي نواب البرلمان لمناقشة التطورات في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس عددًا من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتأكيد على أهمية الدفع قدمًا بتنفيذ الاتفاق السياسي والتوافقات المتراكمة، بهدف الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن الالتزام بالتوافقات السياسية الحالية يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين المؤسسات الليبية المختلفة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية، ودفع العملية السياسية نحو مرحلة الانتخابات العامة، بعد سنوات من الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية.

ويعتبر الاتفاق السياسي الليبي إطارًا دستوريًا مؤقتًا يهدف إلى توحيد المؤسسات وتسهيل تنظيم الانتخابات، ويشمل سلسلة من التوافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتسعى هذه التحركات إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، بما يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع ويضع البلاد على طريق الانتقال الديمقراطي السلس.