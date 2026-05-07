المنفي يلتقي وفداً من «المجلس الأعلى للأمازيغ» في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وذلك بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا تناول مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب بحث سبل تعزيز مسارات التوافق الوطني، بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار، وتهيئة بيئة مناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي على أسس دستورية وقانونية تضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية حماية التنوع الوطني باعتباره أحد ركائز الوحدة الوطنية، مع ضمان مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد دون تهميش أو إقصاء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني ودعم المسار السياسي في ليبيا، في ظل جهود مستمرة لإيجاد توافق شامل يمهّد للاستقرار السياسي.