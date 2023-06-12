«المنفي» يلتقي وفداً من شباب قبيلة القذاذفة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية.



وناقش اللقاء عدداً من الملفات السياسية والاجتماعية، وأبرزها قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي.

بدوره أوضح المنفي أن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الإجراءات الرسمية، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي يُولي اهتمام الإسراع بالإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج.

هذا وأكد المنفي خلال اللقاء، على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار.

بدورهم أبدى الوفد امتنانهم وشكرهم لرئيس المجلس الرئاسي لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكدين على اطمئنانهم لتدخل المجلس ومعتبرين ذلك من المواقف الوطنية المشرفة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.