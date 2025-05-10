المنفي يلتقي أعيان المقارحة.. بحث سبل دعم المصالحة وتحقيق الاستقرار الشامل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، في العاصمة طرابلس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة المقارحة.

وقد خُصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول مستجدات المشهد السياسي الوطني، حيث آكد الوفد دعمهم لكافة الخطوات والمساعي الوطنية التي يبذلها المنفي، والتي تهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن، وتحقيق الاستقرار الدائم، وبناء السلام الشامل في ربوع ليبيا كافة.

وأكد الحاضرون أن قبيلة المقارحة كانت ولا تزال ركيزة من ركائز النسيج الاجتماعي الليبي، وحريصة على المساهمة الفاعلة في مسيرة المصالحة الوطنية وبناء الدولة.

يذكر أن قبيلة المقارحة من أكبر وأبرز قبائل الجنوب الليبي، ويقطن أبناؤها بشكل رئيسي في واحات سبها ومرزق، لها دور تاريخي في حفظ الأمن القبلي وتنظيم المساحات الصحراوية، وقد شاركت في عدة مبادرات للمصالحة وإعادة الإعمار بعد سنوات النزاع.

من جانبه، يُعد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (المحافظ السابق لمدينة غات) أحد أبرز الوجوه السياسية التي سعت منذ تسلمها مهامها إلى جمع الأطراف الليبية حول طاولة الحوار، والابتعاد عن التهميش الجغرافي والمناطقي.