«المنفي» يلتقي وفداً من مدينة الزنتان

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الأحد وفداً من مدينة الزنتان، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور عمران القيب.

ويأتي اللقاء لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم المدينة، وبعض المشاكل والعراقيل التي تواجهها والمناطق المجاورة لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، مساهمة مدينة الزنتان، في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة.

من جهة أخرى، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الرئاسي، على سير الخطة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على دور مدينة الزنتان، واستعداد كل مكوناتها، لدعم ملف المصالحة الوطنية من أجل أن يعم السلام والاستقرار في البلاد.