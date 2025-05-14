«المنفي» يلتقي وفد سوق الجمعة ويؤكد على ضرورة وحدة الصف الوطني

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اجتماعًا مهمًا مع وفد من منطقة سوق الجمعة، ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى أعيان وحكماء وقيادات شبابية من المنطقة.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن استيائه من ما وصفوه بـ”القرارات الانتقائية” الصادرة عن رئيس الحكومة، معتبرين أنها تستهدف أجهزة أمنية منضبطة وفعالة في سوق الجمعة، ومحذرين من تداعيات ما اعتبروه انحرافًا عن المسار الوطني واستغلالًا للسلطة التنفيذية في تصفية حسابات سياسية.

وأكد ممثلو المنطقة أن تسييس الأجهزة الأمنية يُعد خطًا أحمر، محذرين من أن مثل هذه السياسات قد تُفضي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الفوضى في العاصمة طرابلس.

من جانبه، شدد الرئيس المنفي على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي في العاصمة مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات السياسية.

كما أشار إلى خطورة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني حول مشروع جامع يُعزز مسار الدولة المدنية ويُحبط محاولات زعزعة الأمن.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على دعم سيادة القانون واحترام اختصاصات المجلس الرئاسي، مع رفض أي مساس بها تحت أي ذريعة.