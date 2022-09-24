«المنفي» يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بنيويورك، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.



وبحث اللقاء المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، وآخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تفعيل المسار الاقتصادي باعتباره جزءاً أصيلاً في الحل الشامل لليبيا.

كما بحث اللقاء الطرق العملية لدعم عمل المبعوث الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.