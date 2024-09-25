«المنفي» يلتقي ولي عهد الكويت في نيويورك

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعا، في نيويورك، بولي عهد دولة الكويت الشيخ، صُباح خالد الحمد المبارك الصُباح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للوضع السياسي في ليبيا والخطوات العملية المتخذة لتحقيق الاستقرار عبر إجراء انتخابات شاملة يُشارك فيها كل الليبيين.

وأعرب المنفي، عن تقديره لموقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الليبية، ودعمها الكامل للحل الليبي الليبي، مؤكداً مواصلة المحادثات مع كل الأطراف المعنية بليبيا بهدف التوصل لحل وتسوية تُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي كل المراحل الانتقالية.

بدوره، أكد ولي عهد الكويت، دعمه للمجلس الرئاسي في كل الخطوات التي من شأنها أن تُعزز الأمن والسلام في ليبيا، رافضاً كل أشكال التدخل الخارجي السلبي في الشأن الداخلي.