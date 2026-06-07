المنفي يهنئ «السويحلي» بعد إحراز أول لقب في الدوري الليبي

تقدم رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” بالتهنئة إلى نادي السويحلي وجماهيره الرياضية بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز يُعد محطة بارزة في مسيرة النادي على صعيد المنافسات المحلية.

ووأشاد المنفي بالمستوى الذي ظهر به السويحلي خلال مشواره في البطولة، والذي تُوِّج بإحراز اللقب للمرة الأولى، وسط فرحة واسعة من جماهير النادي التي واكبت الفريق طوال الموسم.

كما تضمنت الإشادة بالاتحاد الليبي لكرة القدم ولجانه المختلفة، تقديراً للجهود المبذولة في تنظيم منافسات الدوري، رغم ما رافق البطولة من تحديات وظروف مختلفة، وصولاً إلى إخراج الموسم الكروي حتى محطته الختامية.

وفي السياق ذاته، وجه المنفي التحية إلى نادي النصر بعد ظهوره القوي في البطولة ووصوله إلى المباراة النهائية، مع التمنيات له بالتوفيق في الاستحقاقات والمسابقات الرياضية المقبلة.

وأكد المنفي أهمية ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والالتزام بالروح الرياضية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح المنافسات الكروية وتطوير الرياضة الليبية وتعزيز أجواء التنافس الإيجابي بين الأندية.

ويمثل هذا التتويج نقطة تحول بارزة في تاريخ السويحلي، الذي نجح في كتابة فصل جديد من إنجازاته الرياضية بإحراز أول لقب دوري في مسيرته، بعد موسم شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بين نخبة الأندية الليبية.

وفتح اللقب الباب أمام السويحلي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، في خطوة تمنح النادي فرصة جديدة لتوسيع حضوره على الساحة القارية، بينما خرج النصر من النهائي مرفوع الرأس بعد موسم أكد خلاله مكانته بين أبرز أندية الكرة الليبية.

وأسدل الستار على موسم استثنائي من الدوري الليبي الممتاز بتتويج تاريخي انتظرته جماهير السويحلي طويلاً، ليبقى هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة النادي وواحداً من أبرز محطات البطولة في السنوات الأخيرة.

أبارك لنادي السويحلي وجماهيره الرياضية التتويج الأول بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، كما لا يفوتني تقديم التحية للاتحاد الليبي لكرة القدم ولجانه المختلفة على تنظيم البطولة رغم التحديات المختلفة، وحظ أوفر لنادي النصر في قادم المسابقات الرياضيّة ولتكن الروح الرياضية العنوان… — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) June 6, 2026