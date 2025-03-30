«المنفي» يهنّئ الشعب الليبي بمناسبة «عيد الفطر»

هنّأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال المجلس في بيان: “عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يعيده عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات، نسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم مليئة بالسلام، والفرح، والوئام، وأن ينعم بلادنا بالاستقرار والازدهار، دعونا نحتفل بهذا العيد المبارك بتجديد الإيمان وتقوية أواصر المحبة والوحدة بيننا، وأن يكون لنا في هذا العيد فرصة للتقرب إلى الله والعمل لما فيه الخير لجميع أبناء وطننا الحبيب”.