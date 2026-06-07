المنفي يوجّه رسالة دعم لتلاميذ «التعليم الأساسي» مع انطلاق الامتحانات

وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة دعم ومساندة إلى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، بالتزامن مع انطلاق امتحانات إتمام المرحلة في مختلف مناطق البلاد وخارجها، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في المسار التعليمي للتلاميذ، معربًا عن أمله في أن تسير الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم، بما يضمن أداءً سلسًا يعكس مستوى التحصيل العلمي.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالجهود التي بذلتها الكوادر الإدارية والتربوية في المؤسسات التعليمية طوال العام الدراسي، مثمنًا دورها الوطني في إعداد الأجيال وبناء مستقبل البلاد، ومؤكدًا أهمية الرسالة التربوية والتعليمية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قدرات المجتمع.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تقديره للعاملين في قطاع التعليم، مشيدًا بعطائهم المستمر رغم التحديات، ودورهم في ضمان استمرارية العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في ليبيا.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن تفوق التلاميذ ونجاحهم يمثل ثمرة جهود مشتركة بين الأسر والمعلمين والمؤسسات التعليمية، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الامتحانات انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكاديمي أكثر اتساعًا وطموحًا.