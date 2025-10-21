المنفي يودّع السفير البريطاني ويشيد بجهوده في دعم العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بمناسبة انتهاء فترة عمله الرسمية في البلاد.

وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون التاريخية بين ليبيا والمملكة المتحدة، والتأكيد على عمق الروابط بين البلدين، مع بحث سبل تطوير الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار في ليبيا.

وأعرب الرئيس المنفي عن شكره وتقديره للسفير لونغدن على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه مهامه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.