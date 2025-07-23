«المنفي» يودّع سفيرة كندا ويشيد بجهودها في دعم العلاقات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية وانقضاء فترة عملها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لبلادها لدى الدولة الليبية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، في ظل التحولات الجارية، ومساعي المجلس الرئاسي نحو تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومهنية.

وأعرب الرئيس المنفي عن بالغ تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الكندية طيلة فترة اعتمادها، مشيدًا بدورها في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وكندا، ودعمها المتواصل للمسار السياسي الليبي، وذلك في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

كما ثمّن حرص الحكومة الكندية على مواصلة دعمها لليبيا في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.