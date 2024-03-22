«المنفي» يُؤكد أن المصالحة مشروع وطني للجميع

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية مشروع وطني للجميع دون إقصاء لأي أحد.

جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بديوان المجلس في طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو.

وفي مستهل اللقاء، قدم وزير الخارجية الكونغولي إحاطةً حول مستجدات ملف المصالحة الوطنية والتحضيرات الخاصة لعقد المؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين.

بدوره شدّد المنفي على أن المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها، والذي بنجاحه سنصل إلى مرحلة الاستقرار والوئام.

كما أكد رئيس المجلس أن المصالحة كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات المجتمع حول خطة وطنية لتسوية تاريخية متكاملة.