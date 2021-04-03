«المنفي» يُؤكد أهمية اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته

عبّر الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن “أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته”.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، في طرابلس، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعاته مجددا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أن المنفي أكد أن “ليبيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء وستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات”.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.