«المنفي» يُؤكد أهمية الاتفاقية الإيطالية الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية الاتفاقية الإيطالية الليبية وإتمام طريق امساعد رأس إجدير، ودخول الشركات الإيطالية في كافة ربوع البلاد وخاصة مشاريع الإعمار القائمة شرق البلاد وغربها وجنوبها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جيورجيا ميلوني والوفد الوزاري المرافق لها.

وتطرق المنفي في مستهل اللقاء إلى أهمية التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في كافة المجالات والعمل على تطويره بما يخدم مصلحة الشعبين.

بدورها أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والرياضة والاستثمار والإعمار، بالإضافة لملفي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مؤكدة حرص إيطاليا لدعم العملية السياسية في ليبيا والانخراط بشكل إيجابي لتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.

هذا ونوه المنفي إلى أهمية التشاور المستمر والتعاون بين المجلس الرئاسي والحكومة الإيطالية في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية.