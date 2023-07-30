«المنفي» يُؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي عُقِدت بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعملية السياسية في ليبيا، والتقدم المُحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات.

وأشاد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بالدور المميز الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في كل المسارات الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتطرق اللقاء إلى القضايا الدولية، حيث أكد الرئيسان الليبي والجنوب إفريقي على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية.

ونوه المنفي إلى تطلع ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل.