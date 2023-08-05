«المنفي» يُؤكد أهمية تضافر الجهود بشأن النيجر

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية تضافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق احترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في هذا البلد وفي الإقليم.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، باباجانا كنقي بي، المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، والذي يقوم بجولة تشمل ليبيا والجزائر.

وتسلم المنفي في مستهل اللقاء، رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينيبو، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقام المبعوث الخاص بتقديم شرح عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليو الماضي.

وأبدى المنفي ترحيبه بهذه الخطوة التي تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة، وفق قوله.

وشكَّل رئيس نيجيريا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وفدًا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر.

وأوعز رئيس نيجيريا للوفد، بـ”الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، والقيام بكل ما يتطلبه الأمر لضمان التوصل إلى حل شامل وودي للوضع في النيجر”.

وفي وقت سابق ، أكد مفوض “إيكواس” المكلف بالشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى، أن التدخل العسكري في النيجر سيكون “الخيار الأخير” الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.