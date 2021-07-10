«المنفي» يُؤكد استعداد ليبيا لمساندة تونس في مجابهة كورونا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً، أمس الجمةع، بالرئيس التونسي قيس سعيد.

وعبر المنفي خلال الاتصال، عن كامل الدعم والمؤازرة للشقيقة تونس شعباً وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأعرب المنفي عن استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كورونا، كما بيّن أن قرار غلق الحدود مع تونس ظرفي ومرن وسيقع التنسيق بشأنه مع السلطات التونسية لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبراً عن وقوف ليبيا جنباً إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق في محنته.

من جانبه أثنى الرئيس التونسي على الموقف الليبي الداعم لتونس، موكداً على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

كما أكّد رئيس تونس بأن هذا الموقف ليس بالغريب على الشعب الليبي وهو يترجم العلاقات التاريخية والوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين.