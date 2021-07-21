«المنفي» يُؤكد استمرار وقوف ليبيا بجانب تونس في مجابهة كورونا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً، مساء الثلاثاء، من الرئيس التونسي قيس سعيد، هنأه فيه والشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبدوره هنأ رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة العيد، معرباً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، بين الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، ومؤكداً على أن استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس إيجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأطمئن المنفي خلال الاتصال، على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.