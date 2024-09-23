«المنفي» يُؤكد التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في مدينة نيويورك الأمريكية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن االلقاء استعرض أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.

بدوره أكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.

هذا وأعرب المنفي عن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، مشددا على أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل، كما أكد على أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.